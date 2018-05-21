Суд отменил приговор националисту Тесаку

Приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному под прозвищем Тесак, отменен. Уголовное дело о нападении на тех, кого он считал наркоторговцами, направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение вынес в понедельник Мосгорсуд, передает Infox.ru.

При этом сам националист на заседании попросил оправдать его «в полном объеме и реабилитировать».

Осужденная вместе с Тесаком Елизавета Симонова в последнем слове объяснила ненависть к потерпевшим их связью с наркотиками, ставшими причиной гибели брата. По ее словам, она не является националисткой и не придерживается экстремистских взглядов.

Напомним, Тесак был лидером неформальных общественных движений, заявленной целью которых была борьба с педофилами и наркотиками.

В 2017 году Марцинкевич и восемь его соратников получили от 3 до 10 лет лишения свободы по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 161 («Грабеж»), ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека»), а также в «возбуждении ненависти и вражды». Сам Тесак получил 10 лет колонии строгого режима.

Пока мера пресечения оставлена прежняя – нахождение под стражей до 21 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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