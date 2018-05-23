Строительство «Ельцин-центра» в Москве вызвало протест

В Москве в ночь с 22 на 23 мая члены «АКМ-Трудовая Россия» провели акцию против строительства в Москве «Ельцин-центра». Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты оклеили листовками все въезды на ремонтируемое здание на Малой Никитской улице, где должен разместиться мемориальный комплекс первого президента РФ.

В распространенном заявлении «АКМ-Трудовая Россия» называет стройку «позорной», напоминая расстреле Верховного совета в 1993 году, и призывает «левую и всю неравнодушную общественность» помешать созданию в городе мемориального комплекса», а также подключиться к соответствующей кампании по сбору подписей.

Отмечается, что это уже повторная акция, а первая прошла в марте этого года.

«И мы не собираемся на этом останавливаться», – подчеркнули в «АКМ-ТР».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что управление делами президента РФ проведет реконструкцию усадьбы Долгоруковых-Бобринских в Москве, где будет создан филиал фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (Ельцин-центр).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.05.18

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