Макрон прилетит к Путину в Санкт-Петербург

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона намечена на 24 мая в Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург). Темами переговоров станут «двустороннее франко-российское сотрудничество, актуальные международные и региональные вопросы», передает Infox.ru.

Предполагается, что по итогам переговоров стороны подпишут нескольких совместных документов и проведут пресс-конференцию.

Кроме того, во время своего пребывания в России Макрон примет участие в ряде мероприятий. Так, 25 мая он почтит память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

Французский президент также посетит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Главное темой мероприятия объявлено создание экономики доверия. Кроме того, Макрон поучаствует в работе круглого стола французских и российских деловых сообществ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

Конституционный суд РФ пересмотрел возможности отсрочки от армии для студентов колледжей и лицеев. / Снижение акцизов на бензин не приведет к падению цен: возможен «незначительный» рост. / В Подмосковье дошло до суда дело о детоубийстве. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»