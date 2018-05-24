Толоконский «договорился»: экс-губернатор вылетит из «Единой России»

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпред в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский в ближайшее время может пойти по большому пути «голгофы» – его ждет масса крупных неприятностей. Как стало известно РИА «Новый День» из нескольких источников, близких к Кремлю и руководству «Единой России», увольнение Толоконского из РАНХиГС и исключение из списка кандидатов в совет директоров «РЖД» – это только «цветочки». Следующим шагом станет его «вылет» из «Единой России»

После своей отставки Толоконский вернулся в Новосибирск из Красноярска, где он руководил регионом. Однако вместо того чтобы дождаться приглашения на новый, но уже «почетный» пост и остаться в системе властных координат, экс-губернатор сделал несколько громких заявлений, которые заставили обратить на себя внимание в Кремле. Одним из самых резонансных выступлений Толоконского стала конференция «Итоги года», организованной газетой «Коммерсантъ», где он подверг критике кадровую политику президента РФ, сказав, что Владимир Путин принимает неверные решения.

По словам источников «Нового Дня», в Кремле эти слова и действия были расценены как фрондерский шаг, апофеозом которого стала неявка Толоконского на встречу с главой государства, куда он был приглашен, и поддержка «красного» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, хотя сам экс-губернатор состоит в «Единой России», выступившей за Андрея Травникова на выборах губернатора Новосибирской области.

Такие смелые действия Толоконского могут объясняться тем, что он является представителем старых новосибирских элит. В советские времена его отец заведовал сферой торговли в новосибирском Горисполкоме. Сам Толоконский почти 20 лет правил областью – был мэром города, потом дважды губернатором, потом полпредом президента РФ в Сибирском округе. Даже когда губернаторами Новосибирской области были Василий Юрченко и Владимир Городецкий, Толоконский оказывал существенное влияние на приятие решений, в том числе кадровых. Одним из самых весомых его политических проектов стал приход на пост мэра Новосибирска экс-депутата Госдумы Анатолия Локтя.

По данным источников, близких к администрации президента РФ, Толоконский по сути продолжает «рулить» регионом через своих марионеток во власти и бизнесе, чем и могут объясняться его резонансные заявления с расчетом на поддержку либерального клана Кремля, в том числе Дмитрия Медведева. «Сейчас он распускает слухи среди региональных элит, что за ним стоят определенные башни Кремля, которые поддерживают его позицию, что вызывает в Москве крайнее раздражение», – отметил один из собеседников «Нового Дня».

На самом деле, как утверждает другой источник, Толоконский сильно просчитался. «Он бросил вызов главе государства, а все «башни Кремля», несмотря на их противоречия, работают на президента РФ и не позволяют себе его осушаться», – подчеркнул он.

Реакция Кремля проследовала на этой неделе. На днях Толоконский лишился должности штатного эксперта в новосибирском отделении РАНХиГС. Сейчас он исключен из списка кандидатов в совет директоров «Российских железных дорог», в который он попал благодаря Медведеву.

Однако это еще не все. По словам другого источника, близкого к руководству «Единой России», в ближайшее время политсовет «ЕР» рассмотрит вопрос об исключении Толоконского из партии. «Если в ближайшие несколько дней Толоконский публично и демонстративно не откажется от поддержки Локтя и не поддержит Травникова, он будет исключен из «Единой России», – заверил источник и уточнил, что лишение партийного билета станет «черной меткой» для бывшего губернатора Красноярского края.

Еще один источник, близкий к Кремлю, отметил, что неприятности для Толоконского возможны и по линии силовых структур. Не исключено, что ему могут быть предъявлены обвинения по его деятельности в Красноярском крае.

«Уже существуют открытые уголовные дела. Пока они расследуются только по факту, но в них могут появиться вполне конкретные фигуранты с обвинениями в растрате бюджетных средств и превышении полномочий», – отметил собеседник «Нового Дня».

Как обратил внимание источник, в своих интервью Толоконский заявляет, что готов дать много полезных советов на основе его богатого опыта, что он может еще пригодиться, но «ему ясно дали понять, что в его услугах власть не нуждается».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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