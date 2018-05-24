Прогноз погоды на выходные: в Подмосковье ожидаются ночные заморозки

В предстоящие выходные жителей московского региона ждут прохладные ночи, даже с заморозками, и солнечные дни. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пик понижения температуры придется на день пятницы и ночь субботы.

В ночь на пятницу к утру в Москве ожидается похолодание до 8...10 градусов, по области – до 5...10. Днем станет солнечно и потеплеет до 17…19 в столице и 15…20 градусов в Подмосковье.

В ночь на субботу минимальная температура в столице составит 5...7 градусов, по области 2...7. Местами ожидаются заморозки – до -2. Днем – снова солнечно, до 18...20 и 15...20 градусов в мегаполисе и Подмосковье.

Ночью в воскресенье в Москве прогнозируется 7…9 градусов, по области – 5…10. Днем – до 21…23 и 19…24 градусов соответственно.

Согласно прогнозу синоптиков, аналогичная погода сохранится в начале новой недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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