Как в Альпах: в Москве станции метро соединит канатная дорога

Москва готовится осваивать новые виды общественного транспорта. В течение трех лет станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал» свяжет канатная дорога. В создание «воздушной трассы» планируется инвестировать около 4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на Петербургском экономическом форуме.

По ее словам, «канатка» соединит два района, которые разделяет Химкинское водохранилище, и время поездки сократится с 45 минут до семи, передает «Интерфакс».

Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства, а после запуска трасса «будет принадлежать городу на праве собственности». При этом инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет.

Финансовое участие города, подчеркнула Сергунина, не предусматривается ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации.

Канатную дорогу планируется интегрировать в единую транспортную сеть. При этом пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка». По прогнозам, пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки.

Как отметил глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, эта инициатива «поможет в решении проблемы транспортной разобщенности территории, загруженности общественного транспорта и формирования дорожно-уличной инфраструктуры без бюджетных затрат». Кроме того, в случае успешной реализации проекта инвесторы – компания BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH – «рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве». При создании воздушной трассы, отметил он, планируется использовать технологии, применяющиеся при строительстве канатных дорог в Альпах.

Санкт-Петербург, Ольга Ветрова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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