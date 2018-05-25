Российские киносети объединяются против новой инициативы минкульта РФ

Крупнейшие киносети – «Синема Стар», «Каро», «Киномакс», «Синема Парк» и «Формула кино» – раскритиковали новую идею министерства культуры РФ о переносе премьер иностранных блокбастеров в пользу российских картин. Об этом говорится в письме, направленном в ведомство Владимира Мединского, передает Infox.ru.

Киносети опасаются, что перенос проката может негативно сказаться на бизнесе, и считают бессмысленным разносить релизы на разные даты, поскольку иностранное и отечественное кино имеет разную аудиторию. При этом планы выхода «системообразующих для бизнеса» картин создавались с учетом российских премьер.

Важность иностранных «хитов» киносети объясняют необходимостью избежать убытков – для этого им требуется выпускать по два блокбастера в месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.18

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