В московском садике нашли метровую игуану

Живая игуана неизвестным образом попала в детский сад на юго-западе Москвы на Старокачаловской улице. Экзотическая ящерица длиной около метра была обнаружена на дереве во дворе дошкольного учреждения.

Игуана не проявляла агрессии к людям и вела себя спокойна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. На первый взгляд ее состояние оценивается как весьма удовлетворительное. Сейчас выясняется ее вид.

Не исключено, что игуана сбежала из дома своего владельца, отмечает «Росбалт».

Ящерица направлена в центр передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.05.18

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