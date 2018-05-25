Российский вице-премьер продегустировала «Новичок»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец во время Санкт-Петербургского экономического форума попробовала сыр российского производителя «Новичок».

Сыровар Олег Сирота «выловил» Голикову на площадке форума и предложил попробовать фермерского сыра. «Экспортное название у сыра будет «Новичок», – предупредил фермер вице-премьера.

Как ранее сообщал «Новый День», 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Спустя неделю со дня отравления премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

Тем временем в России название «Новичок» стало популярным. Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила, что в марте-апреле было подано пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок». Сферы применения оказались разными: алкогольной и безалкогольной продукции до фармацевтических изделий.

Санкт-Петербург, Мария Вяткина

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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