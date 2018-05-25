Путин готов расширить «Северный поток»

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности расширить состав участников проекта «Северный поток – 2». Об этом глава государства заявил на Петербургском экономическом форуме, передает Infox.ru

«Можем расширить этот список за счет других европейских компаний, потому что это проект действительно общеевропейский», – пояснил Путин. По его словам, российская сторона разработает варианты либерализации действующей системы допуска к экспорту газа в европейские страны.

Путин напомнил, что в проекте «Северный поток-2» уже участвует французская компания Engie.

Среди участников также есть британско-нидерландская компания Shell, австрийская OMV и две германские компании Uniper и Wintershall. Все концерны предоставляют оператору проекта, который является Nord Stream 2 AG, по 285 млн евро.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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