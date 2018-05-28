Сотовым оператором «МТС» займется прокуратура

Операторы связи в России фактически обворовывают своих клиентов, подключая к дорогостоящим услугам без их ведома. Однако доказать факт таких откровенно мошеннических действий и найти ответственных за это – крайне сложно. Последняя надежда на прокуратуру.

В социальных сетях регулярно появляются сообщения абонентов мобильной связи об инцидентах, связанных со странным списанием средств операторами. Как сообщил бывший клиент «МТС» Ярослав Зубилов, на прошлой неделе, когда он находился заграницей, у него отключили телефон за неуплату. «Оказалось, что долг за услуги связи составил 15 000 рублей. После того, как я погасил долг, #мтс подключили меня к услугам связи только через сутки», – сообщил он на своей странице в «Фейсбуке».

Когда Зубрилов попытался разобраться, за что была списана сумма, то выяснил, полгода назад компания «МТС» «сделала ему подарок на день рождения» и подключила бесплатно и без его согласия услугу #забугорище (от 340 рублей в сутки и 1 107 рублей в месяц).

«При этом сама услуга «Интернет за границей» у меня была отключена и мобильным интернетом я не пользовался», – отметил он. Кроме этого, абонент обнаружил, что у него была подключена услуга #mtsmusic за186 рублей в месяц.

В комментарии РИА «Новый День» Зубилов уточнил, что в настоящий момент он с помощью юристов готовит жалобу в суд, прокуратуру, ФАС и Минкомсвязи для официальной проверки оператора связи и выяснения оснований для возбуждения дела.

«Если мошенничество, нужно доказать, кто это конкретно причинил. Надо смотреть, чтобы установлена была ответственность. Я могу обратиться только в прокуратуру, дальше они будут проводить соответствующие проверки, чтобы установить, есть там состав преступления или нет», – сказал он.

Зубилов обратил внимание, что доказать вину оператора очень сложно, а многие не хотят судиться и разбираться – чаще всего со счетов списываются незначительные суммы.

«Мне кажется, люди не очень пытаются защищать свои права, если речь идет о 200-300 рублях. Потому что они понимают, что они больше потратят сил и времени», – сказал он.

Примечательно, что жалоба на оператора в соцсетях вызвала много сочувствия, в том числе и среди его знакомых оказались «пострадавшие» от «МТС».

«У меня знакомая рассказала, что она, уезжая заграницу, позвонила в МТС и попросила оператора подключить ей какую-то услугу. Оператор сказал, что услугу подключили, а на самом деле – нет. В итоге ей выставили счет на 100 тысяч», – сообщил Зубрилов.

«Я не один такой, это десятки тысяч или сотни тысяч людей, которым навязаны такие услуги, и они попали на 100-300 тысяч рублей. А для мобильного оператора это же сотни миллиардов рублей, полученных ниоткуда. Меня это возмущает», – сказал он.

В соцсетях действительно уйма сообщений и предупреждений от людей, возмущенных действиями операторов. В частности, Владимир Денисенко тоже жалуется на услугу «забугорище» от «МТС».

«Друзья #мтс ну это уже совсем!!!! Пользуюсь услугами как в домашнем регионе, так и за границей пакет забугорище, который включается автоматически. И второй раз за квартал возникает мошенничество. Списание происходит с 00:00 до 01:00 когда находишься в другой стране. Но когда вы летите и телефон находится в авиарежиме у вас тоже произойдёт списание будьте внимательны, а вообще задумайтесь о смене оператора! #мтс в чем проблема предоставлять качественный сервис? Почему вам надо постоянно звонить и тыкать! Прошу репост! Чем больше людей знает тем больше задумается о бездействии #мтс», – отметил он.

«МТС жжет!!! Не пойму – у них галлюники или они пытаются мне их вменить? Приземляюсь я в Париже в 10:58. Минута в минуту включается МТС и списывает у меня плату за «забугорище». Ну там высадка из самолета и прочее… в 11:20 идет еще одно списание за ту же самую услугу», – пишет другая клиентка «МТС» Светлана Заскока.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация об еще одном вопиющем случае: житель Москвы Алексей Надежин обнаружил, что ворота на въезде в садоводческое товарищество, где находится его дом, самостоятельно подписались на платные сервисы «МТС». Оператор назвал ситуацию экстраординарной и заверил, что подобное больше не повторится. Аналитик компании «Telecom Daily» Илья Шатилин считает, что это не совсем так. «Все это «глюки» биллинговой системы. При этом, к сожалению, доказать умысел оператора здесь невозможно. Может быть, это был случайный сбой или намеренный сбой», – сказал он в эфире «Москва FM».

Впрочем, похожая ситуация и с другими операторами связи. «Билайн, верните деньги за списание услуг, которые я не подключал. Что за ерунда без уведомления подключать платные услуги и списывать деньги?» – пожаловался Александр Денисов.

По мнению Зубилова, такой произвол со стороны операторов связан с безнаказанностью.

«Мне кажется, дело в том, что нет ответственности за такие действия в отношении конкретных лиц. Те операторы, которые подключат такие услуги, не несут никакой ответственности», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

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