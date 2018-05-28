Прощай, Skype? В России началась блокировка популярного Интернет-сервиса

В России Интернет-провайдеры приступили к блокировке популярного сервиса Skype вслед за Telegram. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего утра абоненты Qwerty лишились возможности общаться в популярной программе для бесплатных звонков и мгновенных сообщений.
Клиенты Qwerty не могут выйти в Skype. Сайт «Skype.com» также заблокирован.
В беседе с корреспондентом «Нового Дня» представители Qwerty заявили, что выполняют соответствующее указание Роскомнадзора.
На вопрос, почему у клиентов других провайдеров Skype работает, в компании ответили, что не все пока выполняют требования Роскомнадзора, однако оно обязательно.
Отметим, что Qwerty, согласно информации сайте, – ведущий интернет-провайдер Москвы, предоставляющий высокоскоростной доступ к интернету и ТВ, цифровое ТВ, домашний телефон.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 28.05.18
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