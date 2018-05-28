Расслабляться рано: россиян ждет предпраздничная «шестидневка»

В первом летнем месяце россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Накануне Дня России трудиться придется с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно, передает Infox.ru со ссылкой на Роструд.

Ведомство напомнило, что после длинных «будней» жителей России порадуют три выходных, связанных с празднованием Дня России 12 июня. Выходной с субботы переносится на понедельник. В итоге отдыхать будем 10, 11 и 12 июня.

Отмечается, что продолжительность рабочего дня 9 июня сократится на час.

Следующие трехдневные выходные, связанные с государственными праздниками, – только осенью, с 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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