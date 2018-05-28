СМИ назвали кандидата на пост полпреда в Центральной округе

Бывший министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень может быть назначен новым полномочным президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и из окружения экс-министра.

До последнего времени должность полпреда в ЦФО занимал бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В новом правительстве он получил пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.

Мень до назначения в ноябре 2013 года министром строительства и ЖКХ работал губернатором Ивановской области. Новым министром строительства назначен экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, которого эксперты «Ведомостей» называли соратником мэра Москвы Сергея Собянина.

До назначения федеральным министром карьера Меня, который считается членом команды бывшего первого заместителя руководителя администрации президента РФ Владислава Суркова, всегда была связана с регионами, расположенными в ЦФО: с 1999 по 2002 годы он был вице-губернатором Московской области, а затем, до 2005 года, – заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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