Уголовное дело против бывшего руководства «Тольяттиазота» разваливается

Судебный процесс по громкому уголовному делу против бывших руководителей «Тольяттиазота» (ТОАЗ), обвиняющихся в крупном хищении, заходит в тупик. В ходе разбирательств выяснилось, что на счета ТОАЗа все-таки поступили более 65,5 млрд рублей за якобы похищенную продукцию, пишет газета «Хронограф».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

24 и 25 мая Комсомольский районный суд г. Тольятти продолжил исследовать доказательства, представляемые стороной обвинения по уголовному делу в отношении бывшего руководства ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ), а так же владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви и директора другой швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Все они обвиняются в совершении хищения продукции предприятия ТОАЗ, хотя сделки между ТОАЗ и Nitrochem Distribution AG проводились в рамках обычной хозяйственной деятельности, а продукция оплачивалась официально. В течении двух рабочих дней допрашивался представитель потерпевшего – заместитель юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Уралхим) Андрей Ермизин. Однако, не смотря на длительные допросы, стороне защиты так и не удалось добиться конкретных ответов на заданные вопросы, хотя обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ основано во многом именно на показаниях Ермизина, данных им на предварительном следствии.

Арифметические кульбиты

Следует пояснить, что сам судебный процесс стартовал в феврале 2018 г. В конце марта этого года было завершено предварительное слушание (на котором судом ТОАЗ был признан потерпевшим), в апреле прокурорами изложено обвинительное заключение, а несколько заседаний мая служители фемиды посвятили допросу представителя компании Уралхим (которая была признана потерпевшим лицом следствием 5 лет тому назад, наряду с другим миноритарным акционером ТОАЗ Евгением Седыкиным). Процесс допроса представителя «Уралхима» Андрея Ермизина продолжался два дня 17 и 24 мая. После этого прокуроры начали исследовать письменные материалы уголовного дела и за 2 неполных дня судебных заседания 24 и 25 мая назвали оглашенными более чем 280 томов уголовного дела. Всего в уголовном деле 469 томов. Следует отметить, что защита категорически не согласилась с манерой прокуроров по представлению письменных материалов уголовного дела (когда прокуроры фактически перечисляли только номера томов и количество листов в них), заявив, что ни один из документов не был оглашен в соответствии с требованиями закона. Следующее заседание назначено на 8 июня.

У стороны защиты возникло немало вопросов и к другим материалам, озвученным гособвинением. В частности, по утверждению обвинения, в котором идет речь о том, что ТОАЗ продавал продукцию компании Nitrochem Distribution AG по заниженной цене, после чего эта организация сбывала аммиак и карбамид по рыночным ценам на мировом рынке. Здесь адвокаты обратили внимание на то, что в уголовном деле допускается сравнение отпускных цен продукции ТОАЗ со среднерыночными ценами на аналогичную продукцию. При этом, как подчеркнула защита, в пример обвинение приводит спотовые цены (то есть цены с так называемыми «расчетами на месте» на небольшие партии продукции, имеющиеся у продавца в наличии, которые он желает сбыть как можно быстрее, при этом в спотовых ценах не учитываются скидки на объем больших партий товара, предоплату за продукцию и другие существенные факторы). ТОАЗ же длительное время работал с контрагентом по контрактным ценам, которые, как свидетельствует практика делового оборота, могут значительно отличаться от спотовых, и потому абсолютно не корректны для сравнения.

Кто чем управлял

В ходе судебного разбирательства со стороны защиты поступил ряд ходатайств о приобщении дополнительных материалов к материалам уголовного дела. В частности Андрей Московский (адвокат Евгения Королева) попросил суд приобщить копию договора о продаже ценных бумаг «Уралхима» (договор Репо). Согласно этому договору, собственником акций «Уралхима» (9,73% акций ТОАЗ) в 2009 г. стало ПАО «Сбербанк России», следовательно, в 2009-2010 г.г., которые входят в период инкриминируемого обвиняемым преступления с 2008 по 2011 г.г., «Уралхим» акционером предприятия не являлся.

Также адвокат Московский просил приобщить постановление следствия от 2013 г. о прекращении уголовного дела по ст.185.4 УК РФ в отношении сотрудников юридической службы ТОАЗ за отсутствием состава преступления (напомним, что именно из этого уголовного дела по ст.185.4 УК РФ было выделено и возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти).

Государственное обвинение и потерпевшие «Уралхим» и Седыкин против приобщения дополнительных материалов возражали, ссылаясь на то, что в материалах дела данные документы, возможно и приобщены, и к их исследованию можно будет перейти позже. Однако потерпевший ТОАЗ и все защитники просили о приобщении, суд данное ходатайство удовлетворил.

Гораздо больше пищи для размышления дали вопросы защиты к представителю «Уралхима» и ответы на эти вопросы. В частности, рассуждая о переходе акций от «Уралхима» к Сбербанку представитель компании-потерпевшего не отрицал сам факт перехода акций, но настаивал на том, что «Уралхим» даже в этот период не утратил над ними фактический контроль (см. ниже справку). На всех общих собраниях акционеров ТОАЗ участвовали сотрудники «Уралхима» по доверенности от Сбербанка, и именно они принимали решения на общих собраниях акционеров ТОАЗ в пользу «Уралхима». Этого, по мнению заместителя юридического директора «Уралхима» Ермизина, имеющего высшее юридическое образование и заявленный большой опыт работы по специальности, было достаточно, чтобы утверждать, что «Уралхим» в это время фактически оставался собственником всего пакета акций ТОАЗ примерно в 10%. Адвокаты подсудимых обратили внимание суда на тот факт, что Ермизин вероятно пытается ввести суд в заблуждение относительно того, кто являлся собственником акций в 2009-2010 г.г. Ведь установление данного обстоятельства оказывает существенное влияние на законность заявленного Уралхимом ущерба, якобы причиненного этой компании.

Собственники или бенефициары

Интерес вызвали и формулировки постановления о прекращении уголовного дела в отношении юристов ТОАЗ. «Следствие выяснило, что возбуждение дела по ст.185.4 УК РФ стало возможным лишь после того, как заинтересованные лица «Уралхима» поняли, что для этого необходимо наличие крупного ущерба и приняли все меры для создания видимости такового, действуя в нарушение законодательства. Следствием установлен факт, что сотрудники «Уралхима» фактически сфабриковали доказательства против юристов «Тольяттиазота» по указанному уголовному делу» – заявил Андрей Московский.

Учитывая то, что представители «Уралхима» пока не могут подтвердить конкретикой даже некоторые собственные показания по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ, «дело юристов» начинает теперь выглядеть особенно показательно.

Так, Александр Гофштейн (адвокат Сергея Махлая) попытался получить ответ о том, когда и при каких обстоятельствах акции ТОАЗ передавались компаниям, которые якобы контролируют обвиняемые. Однако однозначного ответа суд из уст Андрея Ермизина не прозвучало. Представитель «Уралхима» постоянно ссылался на то, что эта информация должна быть в материалах дела, но более четкого ответа дать не смог. Не пояснил Ермизин так же и вопрос о том, являются ли обвиняемые акционерами или руководителями этих компаний, куда передавались акции ТОАЗ. И здесь никакой конкретики от Ермизина не последовало. Он лишь ограничился настойчивым утверждением, что обвиняемые являются бенефициарами этих компаний. Хотя ответы на заданные вопросы могли дать четкое представление обоснованности выдвигаемых обвинений и состоятельности представленных суду схем, по которым продукция предприятия якобы уходила по заниженным ценам.

При этом прямых указаний на присутствие обвиняемых в этих схемах в судебном заседании представлено не было.

Кроме того, Ермизин так и не смог (а возможно и не захотел) дать однозначный ответ на вопрос о получении дивидендов «Уралхимом» и Сбербанком и прокомментировать справку, представленную ТОАЗ на запрос адвоката, на которую сослался Александр Гофштейн. Согласно этой справке, приобщенной следствием к материалам уголовного дела, (поскольку это имеет доказательственное значение, на что обратил внимание Гофштейн), на счета ТОАЗ поступили более 65,5 млрд. руб. за продукцию, проданную компании Nitrochem Distribution AG в рамках контрактов, указанных в обвинении. Гофштейн сделал акцент на том, что эти деньги являются оплатой продукции, которая в обвинении указывается как похищенная. Гофштейн спросил, есть ли у стороны потерпевших какие-то доказательства, опровергающие факт поступления этих денег в указанном размере на счета ТОАЗ за якобы похищенную продукцию. И этот вопрос так же повис в воздухе без ответа. Между тем как ответ на этот вопрос смог бы разрешить вопрос о наличии либо отсутствия факта хищения. Ведь как официально оплаченная продукция ТОАЗ в размере 65,5 млрд. руб. может быть одновременно похищенной?

Примечательным также является факт, приведенный Инной Тихомировой (адвокат Владимира Махлая), что из денежных средств в размере 65,5 млрд. руб., которые поступили на ТОАЗ в качестве оплаты продукции от Nitrochem Distribution AG в 2008-2011 г.г., в качестве дивидендов «Уралхиму» было выплачено почти 400 млн. руб. Однако сам Ермизин предпочел в судебном процессе назвать полученные «Уралхимом» дивиденды в указанном размере «копейками».

В следующих заседаниях, которые пройдут уже в июне, планируется допросить еще одного потерпевшего – Евгения Седыкина. Напомним, что последний сам в 2017 г. был уличен в подделке документов и покушении на мошенничество против ТОАЗ и получил обвинительный приговор с назначением условного срока в 4 года.

Справка:

Фрагмент стенограммы судебного заседания, стадия вопросов Андрея Московского (АМ) к Андрею Ермизину (АЕ)

АМ: Вы подтвердили, что в инкриминируемый период Уралхим продавал свои акции Сбербанку. Это было с 2009 по 2010 г. Этот пакет акций Тольяттиазота в размере 9,73% переходил в собственность Сбербанка?

АЕ: По договору РЕПО эти акции были переданы. Однако за нами сохранялись все права акционеров, в т.ч. на участие в собраниях и получении дивидендов. Соответственно в это время также нарушались наши права акционеров.

АМ: Почему тогда, в общих собраниях акционеров участвовал не Уралхим, а Сбербанк?

АЕ: Участвовали наши работники.

АМ: Они участвовали от Уралхима или от Сбербанка?

АЕ: Они участвовали от Сбербанка, но это наши работники.

АМ: Но получается, что вы голосовали от имени Сбербанка?

АЕ: Отвечаю – голосовали в интересах Уралхима. По доверенности Сбербанка.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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