Кудрин назвал главного «врага» чиновников

В ближайшие шесть лет число чиновников в России может сократиться на 30%. Такой прогноз сделал недавно назначенный глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает Infox.ru со ссылкой на французскую газету Les Echos.

Главным «врагом» служащих станет цифровизация услуг, которая упростит бюрократические процедуры. Между тем, сам Кудрин настроен оптимистично. Глава СП считает, что «новая кадровая политика» поможет проверить мотивацию служащих и «привить им новую культуру, ориентированную на достижение результатов в управлении».

Кудрин считает, что цифровые реформы также помогут сократить коррупцию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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