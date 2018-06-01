Возили тайком: в Подмосковье мусорная политика привела к еще одному пожару на свалке

Причиной пожаров на закрытой свалке «Часцы» в Одинцовском районе, вероятнее всего, стало нарушение эксплуатации или поджог. При этом официально закрытый полигон тайком продолжал принимать отходы в обход всех правил и норм, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что на «Часцах» сейчас происходит очаговое тление мусора на площади в 1 гектар . При этом отмечается, что поскольку открытого горения на полигоне нет, применять авиацию для тушения полигона с воздуха бесполезно.

«Применение воды и традиционных верховых средств тушения неэффективно. Очаги залегают на большой глубине. Поливая их водой сверху можно лишь спровоцировать усиление задымления. Решается вопрос о глубинном тушении», – сказал источник.

О ЧП на свалке в Одинцово стало известно накануне днем. По данным «Одинцово-инфо», в результате масштабного задымления густой ядовитый смог распространяется на близлежащей территории.

Судя по оценкам специалистов, тушение пожара на свалке может продлиться до недели, что потенциально способно создать большие проблемы с загрязнением воздуха.

Напомним, 14 декабря 2016 года Александр Коган заявил о закрытии полигона «Часцы», однако поток мусоровозов, въезжающих на территорию полигона, не прекратился. Компания ОАО «Одинцовское КХиБ», которая осуществляла эксплуатацию полигона, была привлечена к административной ответственности за нарушение природоохранного и экологического законодательства.

Но фактов складирования отходов на теле полигона ведомство не установило. Мусоровозы после прохождения контрольно-пропускного пункта якобы направлялись на специально оборудованную площадку для перегрузки, на которой отходы разгружают, а по мере накопления их загружали в бункеры объёмом 38 м² и вывозили в Волоколамский район на полигон ТБО «Ядрово», где в марте этого года произошло крупный выброс вредных веществ в атмосферу.

В конце марта 2018 года на полигоне «Часцы» была объявлена рекультивация. Тогда же было заявлено, что в будущем территория полигона может стать зоной отдыха.

Как сообщал «Новый День», в конце мая загорелся другой мусорный полигон «Съяново» в Серпуховском районе, закрытый осенью прошлого года. На свалке зафиксированы многочисленные очаги возгорания, а также задымление всего южного склона. Экологи предупреждают, что горящий полигон грозит нанести серьезный урон здоровью местных жителей и привести к экологической катастрофе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.18

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