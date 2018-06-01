СМИ: Глава московского главка СКР подал в отставку

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов подал рапорт об отставке, передает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к руководству ведомства. Издание отмечает, что эту информацию подтвердили три собеседника в СКР.

Сообщается, что Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. «Заявление об отставке было принято позавчера после беседы Дрыманова с руководством СКР», – сообщил источник в Следственном комитете.

Если верить этой информации, исполняющим обязанности главы ГСУ в случае его отставки станет нынешний и.о. первого замначальника главка Андрей Стрижов.

Дрыманов стал руководителем ГСУ по Москве в декабре 2015 года, сменив освобожденного от должности Вадима Яковенко. До перехода в московский главк он возглавлял в СКР управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны; в производстве этого подразделения, было, в том числе, уголовное дело украинской летчицы Надежды Савченко.

Дрыманов курировал расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии во время войны 2008 года, а также второе дело ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

В начале 2018 года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминалитета. На судебном заседании по делу полковника СКР Михаила Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова – подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Взятку им передал предприниматель Дмитрий Смычковский, который часто бывал в СКР и поддерживал отношения со многими офицерами, утверждалось в обвинительном заключении по делу Максименко (при этом речь шла об эпизоде уголовного дела, который пока не дошел до суда).

Кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку в €9850 за общее покровительство и собственное назначение на должность, следовало из документов, которые были оглашены в рамках процесса по делу Максименко. Деньги были зачислены на счет в латвийском банке, и Дрыманов получил от Никандрова карточку и iPhone с банковским приложением для управления балансом этой карты, следовало из рапорта ФСБ.

«Человек пошел на оговор, и я его не осуждаю. Неизвестно, как мы будем себя вести, находясь в «Лефортово», – прокомментировал тогда РБК слова своего бывшего зама глава московского управления Следственного комитета.

Следственное управление ФСБ добивалось возбуждения уголовного дела в отношении Дрыманова, говорилось в документах. Материалы в отношении него они направляли председателю СКР Александру Бастрыкину, но глава ведомства, а Дрыманов остался в статусе свидетеля.

Позже Дрыманов по собственной инициативе дал суду показания по делу Максименко. Преследование офицеров СКР он назвал незаконным, а показания своего экс-заместителя – следствием давления. «Я знаю только, что, чтобы скомпрометировать меня, было доложено большим руководителям, – сказал Дрыманов. – ФСБ сейчас будет доказывать мою причастность всеми доступными способами. У них другого выхода нет, они уже доложили обо всем на самый верх».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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