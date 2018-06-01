СМИ: В Москве задержан вор в законе

В Москве в одном из ресторанов в центре города задержан 36-летний вор в законе, уроженец Азербайджана Хаджибаба Талыбханлы, известный в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, передает «Прайм Крайм».

Как сообщается, сотрудникам Московского уголовного розыска удалось задержать авторитета накануне в ресторане «Белый дом». Талыбханлы подозревается в совершении особо тяжкого преступления, однако в интересах следствия детали предъявленного обвинения не сообщаются.

Как свидетельствует опубликованная видеозапись, мужчина заявил, что он не знает, почему его задержали и добавил, что в Москву приехал недавно.

Известно, что в 2012 году был «коронован» на воровской сходке в Дубае. Талыбханлы приехал в Москву апреле. По сведениям издания, он встречается с крупными столичными бизнесменами – земляками и склоняя их к участию в «гибридной» войне с другим вором в законе Надыром Салифовым, которого считают заказчиком убийства Ровшана Ленкоранского.

В Турции Талыбханлы подозревался в убийстве вора в законе Алибалы Гамидова (Годжа) и в организации покушения на Салифова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.18

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