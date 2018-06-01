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Пятница, 1 июня 2018, 14:20 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: в Мытищах горят склады на площади в 3,5 тысячи кв метров

Сегодня в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар, площадь которого достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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По данным МЧС, ЧП произошло на Осташковском шоссе во владении №15. По словам представителя регионального главка МЧС РФ, всего горит два ангара со стройматериалами – один из ангаров, размером 50 на 30 метров, горит на площади 1500 квадратных метров, второй ангар, 50 на 40 метров – частично, передает РИА «Новости».

В настоящий момент причины и обстоятельства пожара выясняются. Информации о пострадавших нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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