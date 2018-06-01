Министр здравоохранения РФ возглавила народный антирейтинг

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сохранившая свой пост в новом составе правительства, возглавила народный антирейтинг недоверия. Согласно результатам исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ее работу в составе прошлого созыва кабинета министров большинство граждан оценивает негативно, при этом ее деятельность в новом правительстве у людей также вызывает скептическую реакцию.

Деятельность Скворцовой в период с 2012 по 2018 годы негативно оценивает 13% опрошенных, а доверяют ей лишь 4% респондентов. Отрицательную оценку также получил министр финансов Антон Силуанов, получивший в обновленном правительстве РФ пост первого вице-премьера: 9% участников опроса назвали его работу «плохой». С доверием к нему относятся лишь 3%

По данным ФОМ, несмотря на многочисленные скандалы, негативно деятельность министра культуры РФ Владимира Мединского оценивает только 7% респондентов, а доверяют ему лишь 3% опрошенных.

Согласно данным социологов, в России доверяют только двум министрам: более 50% участников опроса положительно оценили работу главы минобороны Сергея Шойгу, 44% – дали позитивно относятся к деятельности руководителя МИДа Сергея Лаврова. В то же время большая часть министров получила лишь по 1% одобрения.

Как сообщает ФОМ, 41% респондентов положительно относится к тому, что большинство членов прежнего правительства вошли и в новый состав кабинета министров. 34% – считают это неправильным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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