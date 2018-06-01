Мэрия Москвы разрешила митинг либеральной оппозиции

Московские власти согласовали митинг либеральной оппозиции 10 июня на проспекте Сахарова. Участники акции выступят против преследования политических оппонентов власти, возбуждения дел за репосты, широкого толкования понятия «экстремизм, передает Infox.ru.

Как заявляют организаторы митинга, в числе которых известный правозащитник Лев Пономарев, основная идея акции – прекращение «произвола силовых структур», который «крайне опасен для общества».

Помимо него, среди организаторов также экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и Михаил Шнейдер (ПАРНАС), а в инициативной группе – Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Владимир Войнович и Людмила Улицкая и другие.

Отмечается, что первоначально планировался «традиционный» маршрут – шествие по внутренней стороне Бульварного кольца и митинг на проспекте Сахарова. Однако мэрия согласовала мероприятие на улице Маши Порываевой, где проходил митинг в защиту Telegram.

Организаторы рассчитвают, что акция соберет до 10 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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