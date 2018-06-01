В Подмосковье появится еще одна «временная» свалка мусора

Подмосковные власти определили место для очередной «временной площадки для накопления мусора». Приятное соседство ожидает жителей Егорьевского района – свалку планируется разместить вблизи деревни Поцелуево, передает РБК со ссылкой на проект постановления регионального правительства.

Предполагается, что свалка расположится на территории 12 гектаров и будет рассчитана на на прием 100 тысяч тонн коммунальных отходов. Согласно документу, на создание площадки в 2018 году будет выделено 188,4 млн рублей, в том числе 186,5 млн – из бюджета Московской области, еще 1,9 млн – из бюджета Егорьевского района.

Глава Егорьевского района Александр Гречищев подтвердил изданию, что в районе деревни Поцелуево возможно создание площадки для временного хранения ТБО сроком на 11 месяцев, по истечении этого времени весь мусор вывезут в места захоронения на полигоны, с которыми будет предварительно заключен договор.

Он отметил, что на выбор участка для временной свалки повлияла его удаленность – 3,5 км от ближайшего населенного пункта, мусор сюда будет свозиться не только с Егорьевского района, но и из ближайших районов Московской области.

По словам чиновника, создание временной площадки позволит ускорить закрытие действующего полигона в черте Егорьевска. «Полигон в Егорьевске был образован в 1964 году, он находится в черте города с 80-тысячным населением и расположен в 200 м от жилых домов, я не могу допустить ситуацию, которая произошла в Волоколамске, когда из-за выбросов газа пострадали люди, я должен его закрыть», – заявлял Александр Гречищев на встрече с местными жителями в конце апреля 2018 года.

Стоит отметить, что подобная «временная свалка» появилась в Русском районе и вызвала массовое недовольство местных жителей, которые почти в ежедневном режиме пытаются не допустить в полигон мусоровозы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

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