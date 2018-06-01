Виртуальная «Третьяковка»: гости галереи смогут почувствовать себя Гончаровой и Малевичем

Посетителям Третьяковской галереи предложат самим стать художниками, погрузившись в творческий мир Натальи Гончаровой и Казимира Малевича. Речь идет о проекте виртуальной реальности «В трех измерениях», который планируется запустить на Крымском валу. Он начнет работу 5 июня, передает Infox.ru.

Как сообщила директор «Третьяковки» Зельфира Трегулова, с помощью очков виртуальной реальности пользователи попадут в воссозданные мастерские художников. Они смогут «понять, как шёл ход художественного осмысления реальности, попробовать сделать натюрморт или супрематическую картину, расцветить ее как хочется». Нейронные сети, обученные на произведениях из коллекции «Третьяковки», в реальном времени обработают создаваемые композиции.

Кроме того, результат творчества можно будет разместить в социальных сетях.

Отмечается, что проект «запараллелили» с чемпионатом мира по футболу. Обладатели паспорта болельщика смогут бесплатно посмотреть экспозицию и почувствовать себя Гончаровой и Малевичем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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