Германия не поддалась на провокацию: немецкий суд отверг претензии экологов к «Северному потоку – 2»

Немецким экологам не удалось помешать строительству «Северного потока-2». Иск Союза защиты природы (NABU) с требованием запретить реализацию проекта был отклонен Высшим административным судом Грайсвальда.

Суд посчитал, что общественный интерес и надёжность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.

«Решением от вчерашнего дня суд отклонил иск NABU, направленный, в том числе, против решения выдать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2», – говорится в материалах судебной инстанции, которые цитирует RT.

Как сообщал «Новый День», ранее в Берлине жестко отреагировали на угрозы США ввести санкции против проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2), который реализует Россия совместно с европейскими партнерами.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в эфире телеканала ARD заявил, что гипотетический отказ Берлина от проекта не дает гарантий роста импорта более дорогого сжиженного газа из США.

По словам министра, США пытаются заблокировать строительство российского газопровода, чтобы увеличить рынки сбыта собственного сжиженного газа. Однако, отмечал Альтмайер, в настоящее время американский СПГ остается значительно более дорогим, чем трубопроводный газ, и поэтому отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста поставок сжиженного газа из США.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.06.18

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