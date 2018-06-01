«Нужды – нет»: РПЦ выступила против туалетной реновации

В Русской православной церкви забраковали проекты новых храмов, который были подготовлены Институтом общественных зданий Москвы по поручению Минстроя России. По словам члена Патриаршего совета по культуре Леонида Калинина, размещение в храмах туалетов, как предлагают «светские люди», противоречит «религиозным нормам».

«Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму», – цитирует Калинина радиостанция «Говорит Москва».

Калинин также подчеркнул, что экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации отклонил это предложение.

«Мы такие регламенты не принимали. Пока это остаётся только в качестве предложений людей светских, которые пытаются своё видение навязать. Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд», – констатировал он.

При этом представитель РПЦ обратил внимание, что в таком новшестве просто нет необходимости.

«Во-первых, потому что, как правило, если речь идёт о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность», – заявил он и добавил, что строить санузлы допустимо только на прихрамовой территории, в трапезных или в воскресных школах.

Против туалетов выступили также «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». Там подчеркнули, что «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет» и постройка санузлов незаконна по каноническим, медицинским и культурным причинам.

При этом «Благотворительный Фонда Рождества Богородицы», уже создали петицию против инноваций, под которой подписались 700 000 человек.

Напомним, ранее по поручению Минстроя России «Институт общественных зданий» Москвы разработал новые правила проектирования храмов, в которых в пристройках церквей предлагают размещать туалеты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.18

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