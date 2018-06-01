Сырьевой «крен» российской экономики: зарплаты нефтегазодобытчиков в три раза выше, чем у простых «смертных»

Снижение зависимости экономики России от энергоресурсов, о чем заявляет правительство РФ, пока остается только на словах. Об этом свидетельствует статистика не только производства и экспорта, но и то обстоятельство, что заработная плата работников нефтегазодобывающей отрасли продолжает расти на фоне очевидного «застоя» доходов остальной части трудоспособного населения.

По данным Федеральной службы государственной статистики, список самых высокооплачиваемых профессий не изменился, но у тройки лидеров зарплата поднялась до 20%, передает RT.

По состоянию на март 2018 года, самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников нефтегазоводобывающий отрасли. При этом за год она увеличилась на 20% и сейчас составляет – 127 431 рубль.

У тех, кто работает с производством табачных изделий, ежемесячный доход поднялся на 16% – до 115 367 рублей. В сфере производства кокса и нефтепродуктов зарплаты увеличились на 18% и в среднем составляют 114 264 рубля.

В Росстате также сообщили, что средняя заработная плата по стране в марте 2018 года составила 42 364 рубля. Эта цифра выросла на 12% по сравнению с 2017 годом – тогда её размер составлял 37 899 рублей.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», по данным того же Росстата – в январе 2018 года реальные располагаемые денежные доходы населения РФ за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен, снизились на 7%. В целом за 2017 год благосостояние граждан РФ снизилось на 1,7%.

По итогам четырех месяцев 2018 года, если верить расчетам статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы начали расти. Согласно официальным расчетам, они поднялись на 3,8% без учета единовременной выплаты (ЕДВ) пенсионерам, которая была осуществлена в январе 2017 года. Если учитывать ЕДВ, то годовой рост доходов получается скромнее – 2,3%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.18

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