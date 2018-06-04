Россия не попала в топ-100 стран с лучшими дорогами: на Украине еще хуже

Россия заняла 114-е из 137-ми позиций в рейтинге стран с самыми худшими и лучшими дорогами и оказалась между Бенином и Казахстаном, передает Infox.ru со ссылкой на данные Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

Согласно результатам исследования, хуже всего дороги в Мавритании, Демократической республике Конго и на Гаити, занявших последние места в списке. Немногим лучше – ситуация в Мадагаскаре, Гвинее, Йемене и Парагвае. За ними следует Украина, которая попала в десятку «худших» и разместилась на 130-м месте.

Победителями рейтинга – странами с самыми хорошими дорогами – оказались Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. Далее следуют Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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