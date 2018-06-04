Московский регион снова ждет дождливое похолодание

В московском регионе снова ожидается похолодание и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха начнет понижаться в понедельник и продержится ниже климатической нормы в течение нескольких дней.

Во вторник, 5 июня, ночью погода будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта, в зоне которого ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. В Москве и Подмосковье ожидается до 15°.

Днем возможен дождь, а в отдельных районах гроза. В Москве температура не изменится: будет всего лишь 13…15°, в Подмосковье – 12…17°. В течение суток прогнозируется западный, северо-западный ветер местами с порывами до 18 метров в секунду.

В середине недели похолодание продолжится. В среду, 6 июня, местами вновь возможен небольшой дождь и порывистый ветер. Ночью ожидается до 8°, днем в столице 11…13° в Подмосковье 10…15°.

В четверг, 7 июня, ночью в области повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, будет холодно: температура понизится до 4…6° в столице и до 1…6° по области. Днем снова прогнозируется дождь, но температура немного выше, чем накануне: после полудня в Москве до 15°, в Подмосковье – до 16°.

В последующие два дня преобладающее направление ветра будет северо-западным, но станет немного теплее, хотя все же показания термометров останутся ниже нормы. Опять возможны дожди. Ночами температура будет понижаться до 2...8°, днем в пятницу 14...19°, в субботу 12...17°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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