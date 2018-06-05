Москву накрывает шторм

В Москве продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. По данным ведомства, сегодня в течение дня в городе ожидается дождь с порывистым ветром до 18 метров в секунду.

Ранее МЧС по Московской области также предупреждало, что в ночь на 5 июня с сохранением до утра в отдельных районах Московской области ожидается гроза с дождем и шквалистым ветром местами до 22 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе прохладная дождливая погода продержится почти до конца недели. Среду, 6 июня, местами вновь возможен небольшой дождь и порывистый ветер. Ночью ожидается до 8°, днем в столице 11…13° в Подмосковье 10…15°.

В четверг, 7 июня, ночью в области повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, будет холодно: температура понизится до 4…6° в столице и до 1…6° по области. Днем снова прогнозируется дождь, но температура немного выше, чем накануне: после полудня в Москве до 15°, в Подмосковье – до 16°.

В последующие два дня преобладающее направление ветра будет северо-западным, но станет немного теплее, хотя все же показания термометров останутся ниже нормы. Опять возможны дожди. Ночами температура будет понижаться до 2...8°, днем в пятницу 14...19°, в субботу 12...17°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.18

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