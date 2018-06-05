АТОР: Поток туристов в Крым сократится

На фоне общего спада туристической активности в России из-за чемпионата мира по футболу спрос на отдых в Крыму будет ниже, чем в прошлом году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Спрос несколько стагнирует, я бы так аккуратно сказала. Прироста мы не ожидаем», – сказала она.

Ломидзе пояснила, что на падение туристической активности повлияли антироссийские санкции США, которые значительно обвалили курс рубля.

«В марте был один прогноз – в апреле он изменился. С учетом девальвации рубля – апрель очень сильно повилял на расклад сил. Несмотря на то, что все наши курорты, выключая крымские, плюс-минус сохраняют цены прошлого года – подорожание в пределах 10% – это, казалось бы, должно было быть нечувствительными для нашего потребителя. Тем не менее, спрос на Крым будет чуть ниже, чем в прошлом году», – отметила представитель АТОР.

При этом Ломидзе выразила уверенность, что рост цен на авиабилеты в Крым и сокращение авиарейсов практически не повлияют на ситуацию – это будет компенсировано за счет Крымского моста.

«Цены на билеты не имеют значения данном случае. Это будет компенсировано, как мы считаем, процентов на 90% открытием моста и, соответственно, увеличением доли самостоятельных туристов», – сказала представитель АТОР.

Москва, Мария Вяткина

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