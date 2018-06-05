СМИ раскрыли медийный след в «деле Магомедовых»

Стали известны новые подробности громкого уголовного дела против миллиардеров из Дагестана Магомеда и Зиявудина Магомедовых. В числе неофициальных причин их преследования СМИ назвали проект создания «промедведевского» медиа-холдинга во главе с предпринимателем из ближнего окружения главы правительства РФ Юрием Лившицем, пишет «Росбалт».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Арест владельцев ГК «Сумма» миллиардеров Магомеда и Зиявудина Магомедовых в апреле 2018 года, по официальной информации, был связан с расследованием хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Дела против предпринимателей были возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. Один из ключевых эпизодов, по которыми обвиняются совладельцы «Суммы», – хищения в особо крупном размере при строительстве стадиона «Арена Балтика».

Однако, помимо официально объявленных, имелись и неформальные причины, по которым бизнесмены оказались на прицеле у российских правоохранительных органов. В частности, как теперь стало известно, братья Магомедовы планировали инвестировать значительные средства в создание медиа-холдинга, который должен был стать информационным оружием политико-экономических групп, ориентированных на председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Несостоявшаяся медиа-империя

Флагманами нового медиа-холдинга должны были стать мощные информационные каналы в YouTube и Telegram и телеканал, работающие в интересах окружения премьера и противодействующие конкурирующим кланам. Предполагалось, что главным объектом информационных атак со стороны «медведевских» медиа станет глава «Роснефти» Игорь Сечин и его окружение.

По некоторым данным, инициатором создания медиа-холдинга и его идеологом был входящий в ближайшее окружение Медведева предприниматель Юрий Лившиц. Именно он договорился с Магомедовыми о финансировании проекта и привлек к участию в нем популярного продюсера Антона Красовского, работавшего пресс-секретарем Ксении Собчак во время ее президентской кампании.

Как пишут «Новые известия», владелец базирующихся в Крыму «Черноморской рыбодобывающей компании» и туристическо-торгового ООО «Айдаг», а также имеющий бизнес-интересы в Израиле, Лившиц был одним из наиболее вероятных претендентов на вхождение в новый состав правительства. Можно предположить, что это назначение не состоялось, в том числе, и потому что задуманный им проект медиа-холдинга провалился вследствие ареста его главных спонсоров – братьев Магомедовых, а сам Лившиц оказался дискредитирован как этой неудачей, так и связями с владельцами «Суммы», которые повели себя, с точки зрения политического руководства страны, не конвенционально.

Глупость или предательство?

Известно, что Лившица и братьев Магомедовых познакомил израильский бизнесмен, совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан, входящий в ближайшее окружение руководителей «Суммы».

Известный российский экономист Никита Кричевский недавно опубликовал статью, в которой рассказал о том, что братья Магомедовы «в пылу противостояния с другим дагестанским кланом, возглавляемым Сулейманом Керимовым, пошли на сотрудничество с западными спецслужбами, используя связи своего финансиста литовско-израильской приписки Давида Каплана».

Каплан – олигарх второго ряда, вращающийся в российских политических кругах, владеющий примерно 70 бизнес-проектами по всему миру и имеющий некоторое неформализованное отношение к управлению активами «Суммы» – в компании отрицают, что он является ее акционером. В сферу ответственности Каплана входит обеспечение финансовой и международной поддержки деятельности «Суммы».

Бизнесмен возглавлял совет директоров компании «Интэкс», занимавшейся, в частности, такими крупными проектами, как реконструкция Большого театра и создание Приморского торгового порта. «Коммерсант» упоминал Каплана среди бизнесменов, влияющих на кадровые назначения в «Газпроме».

Реставрация Большого театра была одним из важнейших проектов Медведева и его ближайшего помощника Аркадия Дворковича, за реализацию этого проекта Медведев наградил Зиявудина Магомедова почетной грамотой. На гала-концерте, организованном по случаю открытия Большого театра после реставрации в 2011 году, президент Медведев и его супруга Светлана сидели в царской ложе.

В 2010 году по поручению Дворковича, с 2007 года занимавшего пост первого вице-президента Российской шахматной федерации, Каплан активно участвовал в компании по выборам президента ФИДЕ на стороне действующего руководителя организации Кирсана Илюмжинова и, соответственно, выступал против его соперника в борьбе за этот пост чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. По словам гроссмейстера, Каплан «собирал финансовые средства для того, чтобы Илюмжинов победил на выборах президента ФИДЕ в 2010 году».

Открывая представительство ФИДЕ в Москве в 2011 году, Каплан поблагодарил за поддержку Дворковича, тогда занимавшего должности помощника президента России и председателя наблюдательного совета Российской шахматной федерации.

Именно Каплан, как считается, довел до сведения французских правоохранительных органов информацию о незаконных финансовых операциях Керимова по перевозке незадекларированной наличности и фокусах с элитной недвижимостью на Лазурном берегу.

Напомним, Керимов был задержан в ноябре 2017 года в аэропорту Ниццы по обвинениям в неуплате налогов за виллу на Лазурном берегу, приобретенную на подставное лицо, и в отмывании денег.

Как пишет РБК со ссылкой на французское издание Nice Matin, в коммуне Антиб на юге Франции Керимову принадлежат вилла Hier и две соседние виллы общей площадью 90 тыс. кв. м, а швейцарский финансист Александр Штудхальтер, которому по документам принадлежит указанная недвижимость, выступает прикрытием. По мнению французских следователей, по документам стоимость виллы Hier при покупке была занижена почти в два раза, а часть денег переведена на счета в Швейцарии, при этом Керимовым не были уплачены налоги.

Тем обстоятельством, что братья Магомедовы при посредничестве Каплана «слили» французским спецслужбам информацию на Керимова, по мнению Кричевского, объясняются и преследование владельцев «Суммы» российскими правоохранителями, и отсутствие каких-либо действий для их защиты со стороны медведевского клана.

«…Вовлекать во внутренние российские разборки спецслужбы иностранных государств? Да еще в условиях ужесточающегося противостояния с Западом, когда «холодная война» грозит перерасти в «горячую»? По мнению Кремля, это уже за гранью. И если согласиться с этой версией, то невмешательство в ход следствия покровителей Магомедовых в правительстве – премьера Медведева, первого вице-премьера Шувалова и вице-премьера Дворковича – находит вполне логичное объяснение», – резюмировал экономист.

Медведев остался без «Суммы»

Вместе с братьями Магомедовыми в апреле 2018 года была задержана гендиректор ГК «Сумма» Лейла Канторович-Мамедзаде – авторитетный специалист в области управления финансами. Мамедзаде долгое время жила в США, Великобритании и в Нидерландах, специализировалась на управлении инвестициями и анализе рисков, работала в компаниях Halliburton и Royal Dutch Shell, где отвечала за разработку стратегии компаний. По информации портала «Москва-Баку.ru», ей принадлежит 20% акций «Суммы».

Как пишет азербайджанский портал The First News со ссылкой на информированный политический телеграм-канал Mash, разработка «Суммы» российскими правоохранительными органами началась в 2014 году, а первый контакт Мамедзаде с ними произошел в 2016 году, когда она была назначена гендиректором группы компаний.

По версии Mash, активное сотрудничество Мамедзаде с силовиками позволило ей получить в деле Магомедовых статус свидетеля и в итоге остаться на свободе. В частности, Мамедзаде предоставила следствию доступ к бухгалтерии и внутренним документам «Суммы», а также к своей служебной переписке с Магомедовыми.

Экономист Михаил Хазин назвал бизнес братьев Магомедовых «чрезвычайно важным ресурсом политической группировки, ключевой оргтехнической частью которой был Дворкович».

Результатом махинаций владельцев «Суммы» с бюджетными средствами и сомнительного, с точки зрения российских властей, поведения в ситуации со сдачей французским силовикам Керимова стало то, что возможности Магомедовых по финансированию проектов околомедведевских политических групп если и не исчезли полностью, то радикально снизились. Да и наиболее влиятельные представители окружения премьера, такие как Шувалов и Дворкович, не говоря уже о самом Медведеве, предпочли после ареста владельцев «Суммы» дистанцироваться от них.

Неизбежные последствия неуместной самодеятельности

Запуск финансируемого Магомедовыми амбициозного медиа-проекта, инициированного Лившицем, мягко говоря, не показался уместным и своевременным в Кремле. Особенно политическое руководство страны насторожили планы по созданию телеканала. Вполне вероятно, что активная деятельность Лившица по реализации этого проекта если не предопределила, то ускорила развязку в истории с арестом братьев Магомедовых.

Надо отметить, что до сих пор не вполне ясно, в какой мере работа Лившица по созданию медиа-холдинга была согласована непосредственно с Медведевым, а в какой является следствием его собственной заинтересованности в реализации этого проекта с целью получения от Магомедовых средств на его запуск и увеличения собственного политического потенциала.

Лившиц утверждает, что получил однозначное согласие премьера на создание медиа-холдинга, но сейчас, после ареста потенциальных инвесторов и неудачной попытки пролоббировать собственное назначение в новый состав правительства, появляется все больше поводов сомневаться в его правдивости.

Остается констатировать, что усилия Лившица, направленные на укрепление своих позиций в медведевском окружении, пока не приносят ожидаемого результата: проект по созданию медиа-холдинга можно считать закрытым, а ожидаемого назначения на должность в правительстве не произошло.

В такой ситуации неизбежно усложнятся и его взаимоотношения с бизнес-партнерами в Израиле, которым он промоутировал себя в качестве контрагента, имеющего значительное влияние на российского премьера и способного решать деликатные экономические вопросы.

Напомним, что Лившиц считается одним из крупных партнеров некоторых израильских политиков, в частности, спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, женатого на дочери бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Кроме того, Лившиц через знакомства в диаспоре и израильских элитах имеет определенные связи с представителями команды президента США Дональда Трампа. По крайней мере, об этом сообщается в лояльных бизнесмену публикациях ряда СМИ.

После череды неудач, которые преследуют его в последнее время, спасать свою репутацию в чувствительной для него сфере отношений с израильскими бизнес-партнерами Лившицу будет не так просто. Впрочем, Юрий Лившиц, несмотря на неэффективность в последнее время в реализации курируемых им проектов, вероятно, по-прежнему может рассчитывать на благосклонность премьер-министра, который не раз приходил ему на помощь прежде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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