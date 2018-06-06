Пока без снега: в московском регионе опять ожидаются заморозки

В Московской области объявлено штормовое предупреждение в связи неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ближайшей ночью местами ожидаются заморозки до мисс двух градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь при попывистом ветре до 15 метров в секунду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

Цены на бензин берут новые высоты. / Вот так удивил! «Пивная бочка» и Bulldog доставят немца на ЧМ-2018 (ВИДЕО). / Власти подготовили россиянам тарифный скачок. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»