Лето скоро вернется: синоптики определили, когда потеплеет в Москве

В московском регионе конец длинной предпраздничной недели будет холодным и дождливым. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление ожидается не раньше следующей недели.

В пятницу, 8 июня, днем ожидается дождь, местами гроза с порывистым ветром до 14-19 метров в секунду. Максимальная температура в Москве ожидается на уровне 17°, по области – до 19°.

В последний рабочий день недели, 9 июля, дожди продолжатся. Температура воздуха в Москве понизится до 14...16°, по области – до 12...17°.

По данным синоптиков, в праздничные выходные погода начнет постепенно исправляться. В воскресенье, 10 июня, температура сохранится в прежнем режиме, но осадков не ожидается. В понедельник, 11 июня, днем столбик термометра поднимется до 14…19°, однако местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Во вторник, 12 июня, станет еще теплее, днем до +24 градусов. Прогнозируется также кратковременный дождь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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