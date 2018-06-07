Москва переживает нашествие диких лис

В Москве фиксируется все больше обращений граждан о появлении в черте города диких лис. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Глава ведомства отметил, как показывает анализ статистики за 2018 год, примерно 70% от общего числа звонков по животным – это сообщения о лисах, передает агентство «Москва».

«Мы пока не считаем это проблемой, но это тенденция. В том числе потому, что эти животные не находятся на грани исчезновения, и потому, что освобождается кормовая база, становится меньше безнадзорных кошек и собак, а также грызунов и птиц, которые питались отходами. Но это говорит о том, что в городе наводится порядок, реконструируются контейнерные площадки», – отметил Кульбачевский.

В настоящий момент, по словам главы департамента, учеными и комитетом ветеринарии Москвы обсуждают принятие мер для обеспечения в данной ситуации безопасности и животных, и людей.

Стоит отметить, что дикие лисицы являются одним из главных переносчиков опасного заболевания – бешенства, которое без специальной медпомощи приводит к летальному исходу в 100% случаев. Вирус передаётся при укусе, ослюнении открытых участков кожи, особенно, если есть повреждения, открытые раны или царапины.

В случае контакта с больным животным нужно срочно обратиться за помощью, даже если видимых повреждений нет. Курс антирабического лечения составляет всего 6 прививок, а инкубационный период инфекции – от 10 до 90 дней, в редких случаях – до 1 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.18

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