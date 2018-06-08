Снова штормит: МЧС предупреждает москвичей о непогоде

МЧС экстренно предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в Москве и Подмосковье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в столичном регионе ожидается дождь, который будет сопровождаться сильными порывами ветра.

«По информации Росгидромет в течение дня и вечером 8 июня местами в городе Москве ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 14-19 м/с», – информирует ГУ МЧС по Москве. Аналогичное сообщение рассылает подмосковный главк ведомства.

Спасатели рекомендуют укрыться в подъезде или прочном здании, если непогода застала на улице. Рискованно прятаться около стен домов, на остановках, у рекламных щитов и под деревьями. Следует опасаться оборванных проводов и раскачивающихся вывесок, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, предупреждает МЧС.

Ведомство также рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. К сооружениям повышенного риска относятся мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты, отмечает МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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