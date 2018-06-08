В России будет новый главный синоптик

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд уходит со своего поста. С 14 июня он станет научным руководителем ведомства, передает Infox.ru.

Как сообщил сам Вильфанд, его уход с поста связан с тем, что 13 июня ему исполняется 70 лет, а по закону этим возрастом ограничивается возраст руководителя научно-исследовательского учреждения.

Директор Гидрометцентра отметил, что его преемник работает в том же ведомстве, однако отказался назвать его имя.

Вильфанд возглавлял Гидрометцентр с 2001 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.18

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