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Пятница, 8 июня 2018, 18:14 мск

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Лёнька умер: скончался актер из легендарного фильма «Любовь и голуби»

Фото из facebook Ларисы Бравицкой

Заслуженный артист России, актер театра и кино Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в фильме «Любовь и голуби», скончался на 56-м году жизни. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях», – сообщила актриса на своей странице в Facebook.

Лях дебютировал в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» в роли Лёньки. Служил в Малом театре. Работал в Центральном академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре имени Ермоловой, в экспериментальном театре «Детектив». В 2000-2018 годах преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, с 2009 года был руководителем курса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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