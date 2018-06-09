«Нет фан-зоне»: вандализм не установлен

Студент МГУ Дмитрий Петелин избежит уголовного наказания за надпись «Нет фан-зоне» на указателе, который был установлен к чемпионату мира по футболу. Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела о вандализме, сообщает Infox.ru.

Студент филфака Дмитрий Петелин и двое его сокурсников были задержаны и доставлены в полицию 1 июня. Следствие установилоо, что молодой человек испортил указатель к ЧМ-2018 надписью против фан-зоны.

Между тем, адвокаты подчеркивали, что к предметам вандализма относятся здания, сооружения, но не указатели и информационные стенды. Кроме того, понятие подразумевает оскорбление нравственных ценностей, которого нет в надписи.

Отметим, что ректор МГУ Виктор Садовничий также просил не применять юридической ответственности к провинившемуся первокурснику.

Напомним, что инициативная группа МГУ неоднократно выступала против размещения фан-зоны около главного корпуса главного университета страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

Без неожиданностей: «Единая Россия» назвала своего кандидата в губернаторы Подмосковья. / Рвение властей поддержать отечественного производителя обернется ростом цен на еду. / «Мистика»: ДНК Захарченко не нашли на изъятых у него миллиардах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»