«Жизнь покажет»: Путин ответил на вопрос о преемнике из губернаторов

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о выборе преемника, на этот раз – из числа губернаторов. Как отметил российский лидер, нужно с особым вниманием следить «за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации», передает Infox.ru со ссылкой на эфир «России 1».

«Жизнь покажет, кто и чего добился и кто на что имеет право претендовать», – ответил президент на вопрос журналиста, не будет ли организован конкурс на преемника среди губернаторов.

При этом он подчеркнул, что только граждане России определят наиболее достойного.

Кроме того, Путин положительно отозвался о недавно назначенных главах регионов. По словам президента, они симпатичные и молодые люди, которые «профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе».

«Это видно по ним, у них прямо глаза горят. Меня это очень радует», – признался Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

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