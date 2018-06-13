Жители России снова начали экономить

Средний чек граждан России в магазинах снижается второй месяц подряд и в мае составил 521 рубль. Как свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», больше всего экономят жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Судя по результатам исследования, в России возобновился тренд «рационального потребления»: жители страны по-прежнему стремятся экономить на ежедневных покупках. Согласно статистике, цена среднего продуктовой корзины в мае 2018 года на 9 рублей (1,7%) меньше, чем в апреле. При этом с учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%.

Отмечается, что эта тенденция в равной степени относится ко всем городам России, но особенно характерна для Москвы и Санкт-Петербурга. В столице стоимость продуктовой корзины сократилась на 4,7% и в мае составила 690 рублей. В Санкт-Петербурге чек подешевел на 4,3%.

В целом, «лидером» по снижению майского чека оказался Центральный округ, где зафиксировано снижение на 6,1% по сравнению с апрелем. Кроме этого, экономить стали на Урале – на 3,6%. Относительно стабильная ситуация наблюдается в Поволжье, где чек уменьшился только на 0,5%.

Рост же среднего чека был зафиксирован только в двух округах – на юге страны (+2,1%) и в Сибири (+1,4%) .

По данным «Ромира», более всего экономия граждан сказывается на крупноформатных магазинах. В гипермаркетах зафиксировано снижение среднего чека на 5,4%, в супермаркетах – на 5,3%. Дискаунтеры потеряли гораздо меньше – 1,4%. В магазинах традиционной торговли средний чек прибавил скромные 0,4%.

Примечательно, что данные исследования «Ромира» противоречат информации Центробанка РФ, согласно расчетам которого население уходит от сберегательной модели поведения и больше тратит. В прошлом году на фоне снижения реальных доходов траты якобы выросли на 3,4%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.06.18

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