Синоптики уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

В столичном регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, летняя жара в Москву и Подмосковье может вернуться уже в начале следующей недели.

По расчетам синоптиков, в четверг, 14 июня, в дневные часы воздух прогреется до 20°, а в пятницу, 15 июня, – до 21-22°. В субботу, 16 июня, температура повысится уже до 25°.

В воскресенье, 17 июня, ночи станут теплее – до 13°, а днем столбик термометра может достигнут 27°. В понедельник, 18 июня, в дневное время ожидается до 29°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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