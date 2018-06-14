В центре Москвы британский защитник прав секс-меньшинств устроил пикет

В центре Москвы вблизи Красной площади задержан британский защитник прав секс-меньшинств Питер Тэтчел, устроивший одиночный пикет. Об этом сообщил журналист британской газеты The Guardian Шон Уокер.

Тэтчелл вышел на Красную площадь с плакатом «Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне», уточняет Infox.ru.

Уокер отметил, что стражи порядка вели себя «вежливо, но настойчиво».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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