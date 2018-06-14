Церемония прощания с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, который умер сегодня утром на 83-м году жизни, пройдет утром в субботу, 16 июня, в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Как сообщили в аппарате нижней палаты российского парламента, церемония продлится с 9:00 до 13:00, после чего Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, передает «Интерфакс».

Сегодня утром Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни в санатории «Барвиха».

Народный артист РФ Станислав Говорухин поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», был автором сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го» и другим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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