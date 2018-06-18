В Москве наступает период теплых ночей

В Москве наконец-то устанавливается по-настоящему летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до конца недели в столичном регионе ожидается жара, которая будет сменяться кратковременными дождями с грозами и порывистым ветром. Еще одной особенностью станут, в основном, теплые ночи.

В ночь на вторник, 19 июня, в столице и Подмосковье ожидается до 17°. Днем воздух прогреется до 25° – 26°. Во второй половине дня с прохождением атмосферного фронта прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза с порывами ветра до 12-17 метром в секунду.

В среду, 20 июня, местами вновь ожидается кратковременный дождь с порывистым ветром. Из-за повышенной влажности и облаков ночь будет еще теплее: до 18°, но дневной прогрев будет ограничен: температура воздуха поднимется лишь до 24°.

В четверг, 21 июня, как прогнозируют синоптики, обойдется без осадков. Ночью ожидается до 13°, а днем – до 26°.

В пятницу, 22 июня, ожидается кратковременный дождь. Ночью прогнозируется до 17°, днем – до 30°. В субботу, 23 июня, в зоне фронтальных разделов временами будет идти дождь, ночью 14…19°, днем 21…26°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

Силовики задержали главу Audi. Решается вопрос об аресте. / В центре Москвы лжеполицейский ограбил туриста из Бразилии. / Кремль вновь отмежевался от пенсионной реформы. «Не надо обращаться к Путину». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»