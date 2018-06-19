В Москве крупно обокрали певца из Колумбии

Поездка в Россию на чемпионат мира по футболу дорого обошлась болельщику сборной Колумбии: певец Хуан Луис Лондоньо Ариас, известный под псевдонимом Малума, стал жертвой воров. Злоумышленники проникли в его номер класса люкс в гостинице Four Seasons и похитили драгоценности на 50 млн рублей, передает «Спорт-экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным издания, в списке украденного – около 40 наименований, в том числе часы за 70 тысяч долларов, браслет Cartier из розового золота за 46,5 тысячи долларов и ожерелье из розового золота с бриллиантами за 36 тысяч долларов.

Как отмечается, кража была совершена 14 июня, в день открытия ЧМ-2018. Ранее певцу предрекали роль исполнителя главного трэка чемпионата.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.06.18

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