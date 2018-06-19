В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно экстренному предупреждению МЧС, надвигаются дождь с грозой, градом, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением днем 19 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют укрыться в подъезде или прочном здании, если непогода застала на улице. Рискованно прятаться около стен домов, на остановках, у рекламных щитов и под деревьями. Следует опасаться оборванных проводов и раскачивающихся вывесок, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, предупреждает МЧС.

Ведомство также рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. К сооружениям повышенного риска относятся мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Во время грозы лучше держаться подальше от электропроводки, антенн, а на открытой местности – не стоит прятаться под высокими деревьями, купаться в водоемах, бегать или ездить на велосипеде.

Кроме того, есть рекомендации на случай удара молнией. Потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя – сделать искусственное дыхание и вызвать медпомощь.

Москва, Ольга Ветрова

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