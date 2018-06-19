Синоптики Росгидромета обещают увеличить точность прогнозов погоды

В ближайшие полтора года точность прогнозов погоды Гидрометцентра России увеличится, благодаря супермощному компьютеру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Infox.ru.

По словам Вильфанда, сейчас предсказуемость погоды – пять-шесть дней. После установки суперкомпьютера, который заработает в полную мощность с 15 июля, точность прогноза увеличится до семи дней.

Максимальный срок, на который возможны точные прогнозы погоды, составляет не более 15 дней, поскольку атмосфера – это хаотическая система.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

Путин не собирается обсуждать пенсионную реформу с кабмином. / Родившийся на матче ЧМ-2018 мальчик получил символическое имя. / Набиуллина успокаивает: рост НДС не спровоцирует резкое повышение цен. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»