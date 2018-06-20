Пропавший в Москве мексиканец нашелся

Пропавший в Москве футбольный болельщик из Мексики нашелся. Посольство страны в РФ установило его местонахождение после трех дней поисков.

«Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений», – говорится в сообщении посольства Мексики в РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в мексиканской прессе сообщалось об исчезновении Мата после матча Мексика – германия, который проходил в минувшее воскресенье на стадионе «Лужники». Его знакомые не могли с ним связаться, а через некоторое время телефон мексиканца оказался выключен. Они обратились в правоохранительные органы и попытались разыскать пропавшего туриста через социальные сети.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.06.18

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