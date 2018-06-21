Синоптики порадовали москвичей: будет летняя жара с дождями и грозами

В московском регионе ожидается переменчивая погода – жара будет сменяться прохладой с дождями и грозами. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пик тепла придется на 22 и 23 июня, когда прогнозируется выше 30 градусов.

В пятницу, 22 июня, ночью воздух в Москве прогреется до 17 градусов, в центре – до 20, по области – до 17 градусов. Днем, на фоне южного ветра, с порывами до 12-17 метров в секунду максимальная температура в столице может подняться до 31 градуса, по области – до 32. При этом во второй половине дня на северо-западе области пройдет кратковременный дождь с грозой.

В субботу, 23 июня, ночью в мегаполисе и Подмосковье прогнозируется до 20 градусов. Днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 32 градусов. Как и накануне, ветер местами будет усиливаться до 17 м/с.

В воскресенье порывы ветра могут достигнуть 20 м/с. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ночь на 24 июня ожидается очень теплая, а дневная температура – ниже, чем в субботу – до 27 градусов.

В начале следующей недели, в понедельник и вторник, также ожидаются кратковременные дожди. Ночью до 14 градусов, днем – до 24.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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